Die Einkaufstouren von Firmen aus Fernost in Deutschland schrecken auch die Bundesregierung auf - insbesondere, wenn es um Schlüsselbranchen geht. Das Wirtschaftsministerium will nun Schutzplanken einziehen.

Das Bundeswirtschaftsministerium will deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen schützen. "Wir wollen künftig im Einzelfall genauer prüfen: Wer ist der Investor? Wo kommt das Geld her? Welche Ziele verfolgt er, gerade bei Firmen mit technologischen Schlüsselkompetenzen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Nach Angaben des Ministeriums wird in der Bundesregierung derzeit ein entsprechendes Eckpunktepapier beraten.

"Wir haben eine sehr offene Volkswirtschaft und begrüßen grundsätzlich das Engagement ausländischer Unternehmen in Deutschland", teilte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...