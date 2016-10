Der Flüchtlings-Slum vom Ärmelkanal sorgt seit Monaten für Negativ-Schlagzeilen - nun will Frankreich den Schandfleck von Calais beseitigen. Ein Kraftakt mit politischem Risiko.

Frankreich beginnt am Montag mit der Räumung des Flüchtlingscamps von Calais. Die Migranten sollen mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht werden, wie die örtliche Präfektur und das Pariser Innenministerium am Freitag ankündigten. Das als "Dschungel von Calais" bekannte Lager am Ärmelkanal soll vollständig aufgelöst werden. Nach jüngsten offiziellen Zahlen leben dort rund 6500 Migranten unter schwierigen Bedingungen. Rund 1250 Polizisten werden gut eine Woche lang eingesetzt.

In Calais sammeln sich seit Jahren Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Das slumartige Lager aus Zelten, Hütten und inzwischen auch staatlich finanzierten Containern entstand Anfang 2015. Die Situation ist ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl auch politisch brisant. "Uns ist klar, wie delikat diese Operation ist", hieß es im Pariser Innenministerium.

"Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...