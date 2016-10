Die Laudatio auf den Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2016, Christoph Keese, mit seinem Buch "Silicon Germany" vom Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart im Wortlaut.

die Jury hat es sich nicht leicht gemacht. Ich weiß: Das sagen alle Juroren immer. Aber diese Jury hat es sich nicht nur nicht leicht, sondern sie hat es sich extra schwer gemacht. Und das lag nicht an den Autoren. Sondern an der Jury selbst. Genauer gesagt an Ann-Kristin Achleitner.

Denn die hat vor vier Jahren darauf hingewiesen, dass wir im Zeitalter der Globalisierung leben und dass die Gedanken frei seien - aber nicht die Jury. Denn die durfte beim deutschen Wirtschaftsbuchpreis nur deutsche Autoren lesen und bewerten. Es galten gewissermaßen die gleichen Spielregeln wie bei der ZDF Hitparade unter Dieter Thomas Heck. Das deutsche Lied- bzw. Gedankengut war zu befördern.

Um es kurz zu machen: Die ZDF Hitparade gibt es nicht mehr, Dieter Thomas Heck ist Rentner und damit uns das nicht passiert, dürfen seit dieser denkwürdigen Sitzung Gedanken und Autoren und Bücher und Verlage aus aller Welt vorgelegt werden. Original oder Übersetzung? Das interessiert uns nicht mehr.

Seither hat es die Jury schwer und die deutschen Autoren haben es auch schwer. Denn jetzt konkurrieren sie gegen Nobelpreis-Gewinner, MIT-Experten, Harvard-Absolventen und Sachbuch-Könige aller Herren Länder. Seit dieser Regel hat denn auch - das war der Fluch der guten Tat - kein deutscher Autor, keine deutsche Autorin mehr den Preis gewonnen. Tomas Sedlacek 2013, Michael Lewis 2014 und letztes Jahr die beiden Forscher Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee.

Umso bemerkenswerter ist das, was ich Ihnen jetzt zu verkünden habe. Das Deutsche im deutschen Wirtschaftssachbuch ist zurück, aus eigener Kraft hat es sich den Sieg erkämpft. To make Germany great again. Um es mit einem berühmten amerikanischen Poltergeist zu sagen, dessen Memoiren wir im nächsten Frühjahr erwarten. Möglicher Titel: Ansichten eines Clowns.

Womit wir jetzt schnurgerade bei unserem diesjährigen Preisträger gelandet wären. Denn der ist gewissermaßen ein Experte im Enttarnen von Clownerien. Sein Thema ist die deutsche Wirtschaft, in der neuerdings alle hip und cool sein wollen, also digital und disruptiv unterwegs sind. Future labs an jeder Ecke, Pendeltourismus ins Silicon Valley, all you can steal. Schlipslos präsentieren sich die CEOs als Internet-Gurus, als kleine Brüder von Zuckerberg, Page und Jobs.

Doch die Schminke trägt nicht. Das Lachen täuscht. Dahinter sieht es traurig aus, sagt unser Preisträger. Der Mann kennt sich aus - im Netz und im wahren Leben.

Dein Buch "Silicon Germany" - dieser erschütternde Insider-Report über den digitalen Selbstbetrug unseres Landes - ist das Deutsche Wirtschaftsbuch des Jahres 2016. Herzlichen Glückwunsch, Christoph Keese.

Der Autor hat keine Mühe gescheut. Er war nicht nur auf den Chefetagen unterwegs, sondern er nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise von Mountain View über Palo Alto bis in die Berliner Gründerszene ...

