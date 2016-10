Twitter, Paypal und weitere Seiten großer Unternehmen sind in den USA und Europa zeitweise nicht zu erreichen gewesen. Der Grund: großangelegte Cyberattacken. Das US-Heimatschutzministerium untersucht den Vorfall.

Nach einer massiven Cyberattacke sind die Webseiten großer Internetunternehmen wie Twitter, Paypal, Netflix und Spotify am Freitag in Teilen der USA und Europas zeitweise nicht zu erreichen gewesen. Das US-Unternehmen DynDNS teilte am Freitag mit, es untersuche eine Reihe von Angriffen auf seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...