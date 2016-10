Karlsruhe (ots) - Besonders krass werden die Widersprüche in der Sozialpolitik der Großen Koalition, wenn man die Flexi-Rente mit der abschlagsfreien Rente mit 63 vergleicht: Auf der einen Seite hat die Politik einen attraktiven Anreiz für Hunderttausende von Arbeitnehmern geschaffen, früher als vorgesehen aufzuhören - auf der anderen Seite bemüht sie sich verzweifelt, mit dem Angebot, über ein, zwei Jahre verteilt von der Arbeitswelt in die Rente hinüberzugleiten, wenigstens einige Zigtausend ältere Beschäftigte zum Weitermachen zu ermuntern. Unterm Strich wird das System dadurch nicht stabilisiert - es erodiert.



OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2



Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de