Zwei WDR-Produktionen zu den Themen "Flucht" und "Migration" wurden am Freitagabend in Berlin mit dem PRIX EUROPA ausgezeichnet. Beide Preise sind mit jeweils 6000 Euro dotiert.



Der Sonderpreis Prix Genève für den besten Newcomer im Bereich Drehbuch ging an den Deutsch-Kosovaren Visar Morina für sein Familiendrama "Babai - Mein Vater". Die Vater-Sohn-Geschichte spielt in den 90er-Jahren vor dem Hintergrund des Kosovo-Konflikts. Die Jury hob insbesondere die Qualität der Figurenzeichnung in der WDR/Arte-Koproduktion hervor: "Der meisterhaft entworfene, einzigartige Protagonist ist ein zehnjähriger Junge, dessen Suche nach seinem Vater mit lakonischen und exakten Dialogen und einer stringenten Handlung erzählt wird."



Den Titel "Beste Fernsehinvestigation" teilen sich der WDR und die Deutsche Welle für ihre Koproduktion "My Escape". Der Dokumentarfilm von Elke Sasse ist eine Montage aus (Handy-)Videos von Flüchtlingen, die ihre lebensgefährliche Flucht nach Deutschland selbst kommentieren. Die Jury bescheinigt dem Film "globale Relevanz": "Es ist unmöglich, sich der emotionalen Kraft dieser Dokumentation zu entziehen - und dennoch macht das professionelle Können im Schnitt, im Storytelling und in den umsichtig geführten Interviews mit den Protagonisten nach ihrer sicheren Ankunft diesen Film zu einem Meisterwerk, das weit über einen voyeuristischen Ansatz hinausgeht."



Zusätzlich gab es in der Kategorie "Beste Europäische Radio Fiktion" eine besondere Erwähnung für die Koproduktion "Atlas der abgelegenen Inseln" von SRF, WDR und Schauspielhaus Hannover.



Mit dem PRIX EUROPA werden seit 1987 jedes Jahr die besten Medienproduktionen des Kontinents ausgezeichnet. Ständiger Gastgeber ist seit 1997 der rbb. Ausschnitte aller Gewinnerfilme sowie die Jurybegründungen sind auf der Homepage des PRIX EUROPA zu sehen. Die Preisverleihung steht als Video on demand auf rbbonline.de/prixeuropa zur Verfügung und wird von Tagesschau24 am 23.10.2016 um 01.20 Uhr ausgestrahlt.



"Babai - Mein Vater" (2015): NiKo Film, Produzent: Nicole Gerhards; Koproduktion: Produksioni Krusha, Skopje Film Studio und Eaux Vives Productions in Koproduktion mit WDR/arte, Redaktion WDR Andrea Hanke.



"My Escape / Meine Flucht": WDR-Koproduktion mit Berlin Producers und Deutsche Welle. Redaktion WDR: Jutta Krug.



"Atlas der abgelegenen Inseln", Koproduktion von SRF, WDR und Schauspielhaus Hannover. Regie: Thom Luz, Redaktion: Isabel Platthaus



