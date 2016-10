Bundeskanzlerin Angela Merkel will auf Ebene der Parteivorsitzenden über ein Rentenpaket der Großen Koalition noch vor der Bundestagswahl 2017 verhandeln. Am kommenden Freitag will die CDU-Chefin gemeinsam mit CSU-Chef Horst Seehofer, Unions-Fraktionschef Volker Kauder und Finanzminister Wolfgang Schäuble ein erstes Unionskonzept erstellen, berichtet das Hamburger Nachrichten-Magazin "Der Spiegel".

In den darauffolgenden Wochen soll dann mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel und Sozialministerin Andrea Nahles sowie den Fraktionschefs der Koalition verhandelt werden. Dabei soll unter anderem über die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, die Erhöhung der Mütterrente sowie die Höhe des Rentenniveaus gesprochen werden. Jens Spahn (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, warnt davor, wie im Bundestagswahlkampf 2013 milliardenschwere Rentenversprechen vor allem für die ältere Generation abzugeben. "Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen", sagte Spahn dem "Spiegel".

"Wir dürfen in der Debatte nicht nur an die aktuelle Rentnergeneration denken; wir müssen auch die Interessen derjenigen im Blick haben, die heute 40 oder 50 Jahre alt sind."