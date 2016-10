Der IS hat es nicht vermocht, Kirkuk zu erobern. Die irakischen Truppen setzen derweil ihren Vormarsch Richtung Mossul fort. US-Verteidigungsminister Carter reist in das Land, um den Fortschritt zu begutachten.

Nach heftigen Kämpfen haben irakische Sicherheitskräfte den Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf die Stadt Kirkuk abgewehrt. Alle Angreifer seien getötet worden, einige hätten sich selbst in die Luft gesprengt, teilte die irakische Polizei am Samstag mit. Die Armee setzte ihren Vormarsch Richtung IS-Hochburg Mossul fort. Die Truppen hätten sich mittlerweile der Stadt Hamdanija genähert, teilte das gemeinsame Militäreinsatzkommando mit.

Der IS hat die Zufahrtswege nach Mossul stark vermint. Die irakischen Truppen kämpfen auf ihren Weg in die zweitgrößte Stadt des Landes mit an den Straßen deponierten Bomben, Scharfschützen und Selbstmordattentätern. Sie sind nun rund 15 Kilomter von Mossul entfernt. Es wird erwartet, dass die Operation Wochen, wenn nicht Monate dauern wird.

Die irakische ...

