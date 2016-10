Der US-Medienbranche steht eine Megafusion bevor: Für einen Milliardenbetrag will der Telekomriese den Medienkonzern Time Warner kaufen, zu dem auch der Sender HBO gehört. Doch auch Apple hat Interesse angemeldet.

Die US-Medienbranche steht vor einer Megafusion mit weitreichenden Folgen für die Zukunft des Sektors. Für rund 85 Milliarden Dollar will der Telekomriese AT&T Insiderinformationen zufolge den Konzern Time Warner kaufen, zu dem die Sender HBO und CNN sowie das Filmstudio Warner Bros gehören. Beide Seiten hätten dazu eine Grundsatzvereinbarung erzielt. Die Übernahme könnte an diesem Sonntag öffentlich gemacht werden, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag. Er wäre bereits die zweite Großübernahme von AT&T im Mediengeschäft binnen kurzer Zeit. Erst vergangenes Jahr hatte sich das Unternehmen für 48,5 Milliarden Dollar den Satellitenfernsehen-Anbieter DirecTV einverleibt.

Ebenfalls 2015 hatte Time-Warner-Chef Jeff Bewkes eine Offerte von Rupert Murdochs Mediengruppe Twenty-First Century Fox über 80 Milliarden Dollar zurückgewiesen. Die Insider sagten nun, der damalige Bieter wolle nicht erneut aktiv werden. Laut "Wall Street Journal" hatte vor einigen Monaten aber Apple Kontakt mit Time Warner ...

