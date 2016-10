Der IS ist endlich weg, aber viel blieb von Dscharablus nicht mehr übrig. Es gibt dennoch einige gute Gründe, warum geflüchtete Bewohner in den syrischen Ort an der Grenze zur Türkei zurückkehren.

Eine Gruppe junger Männer steht im türkischen Karkamis Schlange, um die Grenze nach Syrien zu überqueren. Sie kehren zurück in ihre Heimat: den Grenzort Dscharablus. Die türkische Armee und syrische Rebellen hatten ihn im August von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreit. Wie viele andere Bewohner der nordsyrischen Stadt, waren sie in die Türkei geflohen.

"Ich habe in Istanbul auf dem Bau gearbeitet, aber kein Geld verdient. Ich denke, zurück in Syrien wird das Leben einfacher sein", sagt Firas, einer der jungen Männer am Grenzübergang. Der 22-Jährige studierte Mathematik, bevor ihn der Krieg zur Flucht zwang.

Viele syrische Flüchtlinge haben es schwer, im Nachbarland über die Runden zu kommen. Trotzdem ist die Rückkehr riskant, denn einmal über die Grenze, dürfen sie nicht wieder zurück in die Türkei. Zudem sind die IS-Kämpfer zwar weg, Dscharablus muss nun aber wiederaufgebaut werden. Und es herrscht immer noch Krieg.

Drei Jahre IS-Herrschaft haben die arme, staubige Ortschaft so gut wie zerstört. Bewohner erzählen, es gebe kaum Arbeit. Die Menschen seien auf Hilfsleistungen angewiesen, um zu überleben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...