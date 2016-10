EU-Präsident Schulz sieht keine Problem, das die EU im Hinblick auf CETA nicht lösen könne. Er sprach mit dem Chef der Wallonen, um ihn von den Vorteilen des Abkommens zu überzeugen.

Trotz der Blockade durch die belgische Region Wallonie hoffen die EU und Kanada weiterhin auf eine Unterzeichnung des Handelsabkommens Ceta in der kommenden Woche. Der Termin am Donnerstag bleibe auf der Agenda, sagte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) am Samstag in Brüssel. Die Probleme seien lösbar. Kanadas Handelsministerin Chrystia Freeland sieht nun die Europäer in der Pflicht, ein Scheitern abzuwenden. "Ich hoffe wirklich, dass es die Europäer schaffen, zum Abschluss zu kommen und dass ich in ein paar Tagen mit meinem Premierminister (Justin Trudeau) wiederkommen kann, um das Abkommen zu unterzeichnen", sagte Freeland in einer Videoaufzeichnung, die der EU-Parlamentssprecher Jaume Duch auf Twitter veröffentlichte. "Wir haben unseren Job gemacht, es ist Zeit für die Europäische Union, ihren zu Ende zu machen", mahnte Freeland. Sie hoffe weiterhin auf eine Unterzeichnung des Ceta-Abkommens am Donnerstag. Die kanadische Handelsministerin hatte Gespräche ...

