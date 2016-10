Wie läuft die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit türkischen Militärs in Incirlik? Jan van Aken von der Linken will es ganz genau wissen und die Abläufe vor Ort selbst prüfen. Gar nicht so einfach.

Der Besuch deutscher Politiker auf dem Nato-Stützpunkt im türkischen Incirlik stößt weiter auf Probleme. Jan van Aken, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, wartet seit fast zwei Wochen darauf, dass die Türkei dem Besuch bei den deutschen Soldaten zustimmt. Das sei ein ungewöhnlich langer Zeitraum für eine Genehmigung, sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" über den Vorgang berichtet.

Van Aken will nach eigener Aussage in Incirlik vor allem prüfen, inwieweit das türkische Militär Zugriff auf die Aufklärungsbilder bekommt, die deutsche "Tornado"-Jets von IS-Stellungen im Irak machen. Diese Bilder ...

