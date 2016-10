Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Du sollst nicht langweilen! Im neuen Late-Talk "Applaus und Raus!" von Comedian Oliver Polak liegt die Messlatte des Gastgebers hoch: "Ich will berührt werden von Menschen, ich will spannende Geschichten hören, die man vorher noch nie gehört hat", sagt Polak. Doch er weiß nicht, welcher Talk-Gast auf seinem Sofa Platz nimmt - und nur er bestimmt, wie lange der Gast bleiben darf. Sobald der Comedian seinen Buzzer betätigt, muss sein Gesprächspartner die Bühne verlassen und ein neuer Gast nimmt neben Oliver Polak Platz - morgen Abend um 23:15 Uhr auf ProSieben.



Als Gast in der ersten Folge von "Applaus und Raus!" u.a. dabei: ein Berliner Rapper, den Polak nicht erkennt, eine Hauptstadt-Journalistin, die Polak mit ihren feministischen Thesen zu überzeugen versucht und ein bekannter Kolumnist, der mit Punk-Frisur von sich reden macht.



"Applaus und Raus!" - ab Montag, 24. Oktober 2016, um 23:15 Uhr auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Alina Jahrmarkt Tel. +49 [89] 9507-1191 Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2