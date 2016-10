BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will einem Medienbericht zufolge am Freitag mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer über ein Rentenpaket beraten. An dem Gespräch nehmen auch Unionsfraktionschef Volker Kauder und Finanzminister Wolfgang Schäuble teil, wie das Nachrichtenmagazin "der Spiegel" berichtete. In den Wochen darauf solle dann mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) sowie den Fraktionschefs der Koalition verhandelt werden. Es soll demnach etwa um die Angleichung der Ostrenten ans Westniveau und die Anhebung der Mütterrente gehen. Nahles will im November ein Gesamtkonzept zur Rente vorlegen./DP/tos

