Das neue Regierungsbündnis in Mecklenburg-Vorpommern steht - es ist das alte aus SPD und CDU. Doch die Union tut sich schwer, ihre Wahlschlappe zu verwinden. Und sie kämpft mit hausgemachten Problemen.

Die neue SPD/CDU-Koalition in Mecklenburg-Vorpommern steht. Beide Partner stimmten am Samstag auf Parteitagen für die Neuauflage des rot-schwarzen Bündnisses für die kommenden fünf Jahre. Mit 85 Prozent fiel die Zustimmung bei Wahlsieger SPD in Stralsund deutlicher aus als bei der CDU.

Beim Unionstreffen in Wittenburg gab es heftige Debatten über die Ursachen der dramatischen Wahlniederlage im September und Kritik am geringen Einfluss der CDU auf den Koalitionsvertrag. Schließlich votierten 67,7 Prozent der Delegierten in geheimer ...

