In Großbritannien wachsen die Ängste, dass die anderen EU-Länder in den Brexit-Verhandlungen einen harten Kurs fahren werden. Nun rüstet sich London für den Poker - und droht einem Bericht zufolge mit Steuerdumping.

Vor den Verhandlungen über einen EU-Austritt sickern erste Drohszenarien der britischen Regierung durch. Sie könnte laut "Sunday Times" ein drastische Senkung der Unternehmensteuer ankündigen, wenn die Europäische Union (EU) zentrale Forderungen zu Finanzwirtschaft und Handel nicht erfüllen will. Damit könnten künftig Firmen aus der Gemeinschaft nach Großbritannien gelockt werden. Der Vorschlag stamme von den Beratern von Premierministerin Theresa May, berichtete die Zeitung. Vier Monate nach dem Brexit-Votum wachsen in Großbritannien Ängste, ...

