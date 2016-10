HANNOVER (dpa-AFX) - Immer wieder fallen Kunden auf gefälschte Online-Shops herein. Betrüger bieten dort vermeintliche Markenprodukte zu besonders günstigen Preisen an - bei den Käufern kommen diese allerdings nie an. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen informiert am Montag (12.00 Uhr) in Hannover darüber, wie sich Einkäufer im Internet schützen können. Verbraucherschützer raten, das Impressum genau unter die Lupe zu nehmen. In den Fake-Shops bezahlt der Käufer häufig per Vorkasse - geliefert wird dann gefälschte, mangelhafte oder gar keine Ware. Das Geld ist weg, die vermeintlichen Verkäufer sind unerreichbar./elm/DP/tos

