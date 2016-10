Der FC Schalke 04 hat am 8. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Schalker starteten aggressiv in die Partie, kamen jedoch zunächst nicht gegen die Abwehr der Gäste an.

In der 23. Minute brachte Nabil Bentaleb die Gastgeber dann in Führung. Auch in der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Schalker stark, schon in 48. Minute traf Max Meyer zum 2:0. Mainz bemühte sich um einen Anschlusstreffer, doch in der 62. Minute traf Bentaleb ein weiteres Mal für Schalke.