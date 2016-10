Die Pariser Regierung startet ein risikoreiches Vorhaben: Die Auflösung eines Flüchtlingslagers mit über 6000 Menschen. Im sogenannten "Dschungel von Calais" kommt es zu Krawallen.

Die Räumung des riesigen Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais führt zu Spannungen und Unruhe. Viele Flüchtlinge wollten nicht vom Montag an in Aufnahmezentren in ganz Frankreich transportiert werden, berichteten Helfer übereinstimmend.

Im sogenannten "Dschungel von Calais" sammeln sich seit Jahren Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Die französische Regierung will das umstrittene Lager, in dem nach offiziellen Angaben etwa 6500 Migranten leben, von diesem Montag an auflösen. Die Räumung soll etwa eine Woche lang dauern, im Einsatz sind nach offiziellen Angaben rund 1250 Polizisten.

In der Nacht zum Sonntag flogen aus einer Gruppe von mehreren Dutzend Menschen Steine auf Polizisten, die dann Tränengas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...