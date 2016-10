Gut zwei Wochen bleiben Donald Trump, seine in Umfragen führende Rivalin einzuholen. Mit einem Plan für seine ersten Tage im Weißen Haus will er den Blick nach vorn lenken. Aber zugleich zieht er erneut vom Leder.

Mit einem 100-Tage-Plan will der US-Republikaner Donald Trump bei einem Wahlsieg am 8. November sofort nach Amtsantritt einen radikalen Wandel einleiten. In einer Rede im historischen Gettysburg listete Trump Dutzende Vorhaben auf - von Neuverhandlungen über internationale Handelspakte bis zu einem Stopp der Einwanderung aus bestimmten Ländern.

Nach einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Senders ABC liegt Hillary Clinton inzwischen mit 12 Punkten vor Donald Trump: 50 Prozent derer, die überhaupt zur Wahl gehen, wollen ihr demnach die Stimme geben. Für Trump sprachen sich 38 Prozent der Befragten aus.

Trumps Wahlkampfteam räumte den Rückstand im Rennen um die Präsidentschaft ein. "Wir liegen zurück", sagte Sprecherin Kellyanne Conway dem Sender NBC News am Sonntag. Clinton habe "gewaltige" Vorteile, sagte sie: So machten ein früherer Präsident (ihr Mann Bill Clinton), der derzeitige Amtsinhaber Barack Obama, First Lady Michelle Obama und Vizepräsident Joe Biden Wahlkampf für sie - "alle sind viel populärer als sie es für sich selber erhoffen kann".

Zudem habe Clinton in diesem Monat bereits 66 Millionen Dollar in Werbespots gesteckt, doppelt so viel wie im August, betonte Conway. Die meisten dieser ...

