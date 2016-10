Beim Geschenkekauf legen viele Deutsche ihre Schnäppchenmentalität ab. Eine Studie zeigt: Dem Einzelhandel winken Rekordeinnahmen. Allerdings gehen den Käufern zunehmend die Geschenkideen aus.

Dem Einzelhandel winken einer Studie zufolge Rekordeinnahmen im Weihnachtsgeschäft. 18,1 Milliarden Euro wollen die Deutschen in diesem Jahr für Geschenke ausgeben, wie eine am Sonntag vorgelegte Verbraucherbefragung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) ergab. Das sind pro Kopf 266 Euro und damit drei Prozent mehr als 2015. "Die Beschäftigung in Deutschland hat Rekordniveau erreicht, und dank hoher Tarifabschlüsse, ...

