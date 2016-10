Wettbewerbsbedenken: Der US-Senat kündigt eine genaue Prüfung der geplanten Übernahme von Time Warner durch AT&T an. Im November soll eine Anhörung stattfinden. Trump will den Deal im Fall seiner Wahl nicht gestatten.

Die geplante Übernahme von Time Warner durch AT&T stößt in den USA auf Vorbehalte in der Politik. Der US-Senat kündigte am Sonntag eine sorgfältige Prüfung des Vorhabens über 85 Milliarden Dollar an. Die Transaktion könnte schwerwiegende Wettbewerbsbedenken hervorrufen, sagte der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses der Kongress-Kammer. Eine Anhörung werde im November angesetzt.

Die Übernahme werfe eine Reihe von Fragen auf, sagte ein Sprecher der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin ...

