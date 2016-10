Total Produce und sein Partner in Spanien, Gurpo Eurobanan, stellten am 5., 6. und 7. Oktober auf der Handelsmesse Fruit Attraction, in dem IFEMA-Ausstellungszentrum in Madrid aus. Das Fruchtunternehmen teilte sich die Ausstellungsfläche mit Grupo Eurobanan, Spaniens führendem Obst- und Gemüsevertrieb. Die Grupo Eurobanan ist seit fast 25 Jahren Teil der Total-Produce-Gruppe und...

Den vollständigen Artikel lesen ...