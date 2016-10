Weil es in der EU aktuell keine Mehrheit für neue Sanktionen gibt, gerät ein anderes Projekt ins Visier derjenigen, die eine Bestrafung Russlands fordern: Die Stimmen gegen das für Deutschland wichtige Projekt Nord Stream 2 werden lauter.

In der EU sind neue, direkte Russland-Sanktionen aktuell nicht durchzusetzen. Dies wurde auf dem EU-Gipfel deutlich. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagte am Sonntag in der ARD, dass neue Sanktionen gegen Russland kontraproduktiv wären. Was in der Ukraine funktioniert habe, müsse in Syrien nicht zwangsläufig die richtige Lösung sein. Man brauche Russland, um zu einem Frieden in Syrien zu kommen. Daher richtet sich der Blick derer, die eine Bestrafung Russlands für seinen militärischen Einsatz in Syrien für geboten halten, auf das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Das Projekt wird vor allem von Deutschland betrieben, weil die Gaspreise damit um bis zu 20 Prozent gesenkt werden könnten. Im Rest der EU ist man allerdings gegen das Projekt, weil viele Länder darin eine Bevorzugung Deutschlands sehen. Der polnische Europa-Minister schreibt in einem Gastbeitrag für die FT, dass das Projekt nicht mit den europäischen Werten zu vereinbaren sei. Der Vorsitzende ...

