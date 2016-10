FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 09/16 02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 (vorläufig) 07:00 NL: Philips Q3-Zahlen 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/16 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: T-Mobile US Q3-Zahlen 14:30 USA: CFNA-Index 09/16 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/16 (1. Veröffentlichung) 18:00 CH: AMS Q3-Zahlen 22:05 USA: Visa Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Sartorius Q3-Zahlen I: Luxottica Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Handelsblatt-Industriekonferenz mit Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger und Siemens-Vorstand Klaus Helmrich (bis 25.10.), Stuttgart 09:00 D: Treffen der Rückversicherer in Baden-Baden. 9:30 Munich Re Pressefrühstück zu Vertragserneuerung 12:00 Hannover Rück Presselunch mit Informationen zum deutschen Rückversicherungsmarkt wie Kfz und Wohngebäudeversicherung USA: Volkswagen: Fristende für die Einreichung von Unterlagen durch VW im Rahmen der 3,0-Liter-Diesel bei Gericht in San Francisco

