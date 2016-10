Zunächst schien es, als liefe alles mehr als glatt. Twitter stellte sich zum Verkauf und lauter Traumpartner standen Schlange.Doch dann sickerte durch, das Branchengrößen wie die Google-Mutter Alphabet, Apple, Microsoft, Walt Disney und der SAP-Rivale Salesforce sich einer nach dem anderen doch gegen die Übernahme entschied. Der erhoffte Käufer ist also nicht in Sicht. Der Kurznachrichtendienst muss vorerst alleine klarkommen.



Experten sagen ihm ein hartes Singledasein voraus. Demnach könnte Twitter sich zu einem Weg gezwungen sehen, den aufstrebende Technologiefirmen für gewöhnlich scheuen wie der Teufel das Weihwasser: ein Sparkurs mit Stellenstreichungen. Wenn das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl von derzeit knapp 4.000 um 10 % reduziert, könnte es etwa 100 Mio. $ jährlich einsparen. Doch massive Kürzungen bergen auch ein erhebliches Risiko: Sie könnten dem Firmenimage schaden und heiß begehrte Nachwuchstalente künftig davon abhalten, bei dem Konzern anzuheuern.



Wohin geht also die Reise? Antworten werden bereits am kommenden Donnerstag erwartet, wenn die aktuellen Quartalszahlen anstehen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info