Von Artur K. Vogel

Malbun - Um Geld zu sparen, verbringen immer mehr Schweizer die Winterferien in Österreich. Jetzt kommt Österreich zu uns: Die auf Familienurlaub spezialisierten Jufa-Hotels mit Hauptsitz in Graz haben ein Haus in Malbun im Fürstentum Liechtenstein eröffnet und planen ein weiteres in Wildhaus SG.

Zwar trainiert auch die liechtensteinische Ski-Nationalmannschaft an diesen Hängen und kommt gern ins Jufa Hotel Malbun zum Mittagessen. Doch wer das moderne, aber gemütliche Holzgebäude in Malbun auf 1600 m über Meer betritt, dem wird sofort klar, wen es tatsächlich als Gäste ansprechen will: Die meisten der 66 einfachen, aber gemütlichen Zimmer im Hotel mit maximal 215 Betten sind für Familien ausgelegt. Teilweise sind sie miteinander kombinierbar für bis zu sechs jugendliche und erwachsene Gäste. Betten für Kleinkinder werden, wenn gewünscht, gratis dazu gestellt. Im Eingangsbereich gibt es ein grosses Selbstbedienungsrestaurant, das man auch mit Skischuhen betreten kann, und das im Winter auch externe Gäste bewirtet. Bei Sonnenschein lädt eine riesige Terrasse zum Verweilen.

Ein Kinderspielplatz vor dem Haus, sogar eine Turnhalle im Untergeschoss, drei Skiräume mit direktem Ausgang auf die Piste und die zwei Sesselbahn-Talstationen unmittelbar unterhalb des Hotels, ein Eisturm zum Klettern und etwas weiter oben der "Malbi-Park", ein Schneepark, in welchem Kinder gefahrlos das Skifahren lernen können, bieten Gross und Klein viele Möglichkeiten zur sportlichen ...

