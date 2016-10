Pirna (ots) - Die Fachredaktion des renommierten Do-It-Yourself-Magazins "selbst ist der Mann" (Ausgabe 11/2016) war sich einig: Mit dem Modell DQ-1200 bietet die Firma DENQBAR einen erstklassigen Inverter Stromerzeuger zum "Knallerpreis".



Im Praxistest konnte der mobile Stromgenerator vor allem mit seinen kompakten Maßen und der sehr guten Tragfähigkeit - selbst bei voller Befüllung - punkten. Gleichzeitig überzeugte die erfahrenen Tester das leise Arbeiten des DQ-1200, womit er Vergleichsgeräte in den Schatten stellt. So lassen sich spannungssensible Geräte (z.B. Fernseher, Musikanlagen und Laptops) überall dort zuverlässig mit Strom versorgen, wo sonst niemand Strom hat. Die verliehene Höchstnote von fünf Hämmerchen war deshalb nur folgerichtig.



Auch die Eignung des DENQBAR-Generators als "eiserne Reserve" für größere Stromausfälle wurde hervorgehoben. Auf mögliche Krisenfälle hat die deutsche Bundesregierung unlängst mit ihrer Empfehlung zum Anlegen von Vorräten reagiert. Bis staatliche Maßnahmen im Ernstfall anlaufen können, ist die autarke Stromversorgung Gold wert.



DENQBAR - das steht für hochwertige Produkte, auf die man sich immer verlassen kann, wenn es darauf ankommt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: https: //www.denqbar.com/blog/DENQBAR-Stromerzeuger-berzeugt-im-Praxistest/b -139/ oder https://www.denqbar.com/1-2-kw-digitaler-inverter-stromerz euger-generator-benzinbetrieben/a-1240/



Über die DENQBAR GmbH



Im Jahr 2004 mit einem Online-Handel gestartet, ist die DENQBAR GmbH heute auf vielen Plattformen und seit 2007 mit dem eigenen Online-Shop präsent. Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige Produkte - hat sich die DENQBAR GmbH einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der digitalen Inverter Stromerzeuger.



DENQBAR - So wird's was!



