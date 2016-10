Zürich - Ein starker Ölpreis, eine überlegene Hillary Clinton und mehrheitlich positive Unternehmensabschlüsse verhalfen den Börsen zu einem freundlichen Grundton. Der schwache EUR gab den Aktienmärkten in Europa Rückenwind, bremste aber in den USA. Der Euro Stoxx 50 sowie der DAX konnten über die Woche je 1.2% zulegen. Der S&P 500 schloss mit +0.2% kaum verändert. Dagegen gab der SMI 0.7% nach, weil Roche die Quartalszahlen knapp im Rahmen der Erwartungen, aber Nestlé darunter publizierte. Starke Q3-Zahlen konnten die US-Investment-Banken vorlegen, getragen vom Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Währungen. Dies half auch den gebeutelten europäischen Grossbanken sich zu fangen, obwohl wir hier weniger gute Quartalszahlen erwarten.

Die EZB liess am Donnerstag wie erwartet die Zinsen unverändert. Auch zum Bondkaufprogramm von monatlich EUR 80 Mrd. gab es nichts Neues. Es soll bis Ende März 2017 oder, falls nötig, weitergeführt werden, bis das Inflationsziel erreicht sei. Am Dezember-Meeting will die EZB das QE-Programm wieder debatieren. Mario Draghi erwähnte auch, dass die Konjunktur in Europa sich nur moderat entwickeln werde.

Somit fiel die Spekulation im Vorfeld auf ein Ende der Geldschwemme in Europa in sich zusammen. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen brachen ihren Aufschwung ...

