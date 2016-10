Kirkland Lake Gold und Newmarket Gold haben innerhalb von 24 Stunden ihre jeweiligen Produktionsergebnisse für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht. Da die Unternehmen kurz vor einem Zusammenschluss stehen, Großaktionär und Milliardär Eric Sprott hat jüngst seinen Segen gegeben, haben wir die Unzen zusammen addiert. So lag die Produktion in den Monaten Juli bis September bei 133.068 Unzen Gold. 77.274 Unzen entfielen dabei auf die Produktion in Kanada, betrieben von Kirkland Lake, und 55.794 Unzen Gold steuerte Newmarket Gold von seinen Minen in Australien bei. Die Minen in Kanada konnten dabei die Produktion im Vergleich zum Q2 um satte 8.936 Unzen steigern. Die All-In Produktionskosten werden auf 966 US-Dollar je Unze beziffert. Bei Newmarket ging die Produktion im Vergleich zum Vorquartal um 5.394 Unzen zurück. Während die Flaggschiffmine Fosterville weiterhin glänzt, hängt es bei Cosmo. Hier ging der Goldgehalt von 3 g/t auf 2,5 g/t zurück. Und auch der Durchsatz ist deutlich gesunken. Der Grund hierfür seien schwierige Bodenverhältnisse und geologische Unwegsamkeiten gewesen. Im Q4 sollte es laut Newmarket wieder besser laufen. Unsere Einschätzung zu den Aktie finden Sie in Ausgabe 185.

SIE FINDEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL IN AUSGABE 185

ABONNIEREN SIE KOSTENLOS DAS INVESTOR MAGAZIN

Bildquelle: Kirland Lake Gold

Risikohinweis: Die TK News Services UG (haftungsbeschränkt) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...