Der deutsche Leitindex knüpfte an eine gute Vorwoche an und stieg bis auf ein Jahreshoch bei 10 820 Punkten. Gegen Mittag notierte der Dax noch 0,87 Prozent im Plus bei 10 804,38 Punkte. Der Dax hatte seit August unter dem Strich richtungslos in einer Spanne zwischen rund 10 200 Punkten und etwa 10 800 Punkten gependelt. ...

