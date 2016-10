BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) besucht in der kommenden Woche China und Hongkong. Bei der Reise vom 1. bis 5. November werde er unter anderem Gespräche mit Regierungsvertretern führen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Zum genauen Gegenstand der Unterredungen wollte sie sich nicht äußern. In Hongkong nimmt Gabriel an der Asien-Pazifik-Konferenz teil.

Deutschland ist der größte Handelspartner Chinas in Europa. Deutsche Unternehmen haben in dem Land jedoch mit Markthindernissen zu kämpfen. Chinesische Unternehmen hatten zudem in Europa zuletzt mit mehreren großen Übernahme-Angeboten für Aufsehen gesorgt./seb/DP/stb

