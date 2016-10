Neckarsulm (ots) -



Eindeutiger können die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage unter mehr als 127.000 Kunden nicht sein: Lidl belegt bei der Wahl zum "Händler des Jahres Deutschland" und bei den "Webshop Awards Germany" gleich mehrmals den ersten Platz und streicht dadurch auch die Gesamtsiege ein. "Besser können wir als Händler bei dieser Verbraucherumfrage nicht abschneiden", freut sich Jan Bock, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für den Einkauf.



Neben den Gesamtsiegen hat Lidl den ersten Platz bei "Händler des Jahres" in der Kategorie "Discounter" gewonnen und durch die höchste Anzahl an Bewertungen den Titel "Beliebtester Händler" erhalten. Bei der Wahl zum besten Online-Shop siegt Lidl ebenfalls in der Kategorie "Discounter". Wieder einmal wird mit diesen Erstplatzierungen deutlich, wie zufrieden die Kunden mit Lidl Deutschland sind - egal ob beim Einkauf in der Filiale oder beim Online-Shopping. "Seit über 40 Jahren bieten wir unseren Kunden gute Qualität zum besten Preis und antworten auf ihre Bedürfnisse mit innovativen Konzepten. Wir sind sehr stolz darauf, dass dies von den Kunden geschätzt wird und bedanken uns bei allen, die uns jeden Tag aufs Neue ihr Vertrauen schenken", so Bock.



Die Siege von Lidl im Überblick:



- Gesamtsieger bei "Händler des Jahres Deutschland" - Gesamtsieger bei "Webshop Awards Germany" - Auszeichnung als "Beliebtester Händler" bei "Händler des Jahres Deutschland" - Sieger in der Kategorie "Discounter" bei "Händler des Jahres" - Sieger in der Kategorie "Discounter" bei "Webshop Awards"



Über den Abstimmungsprozess:



Vom 1. April bis 30. September 2016 wählten Verbraucher die besten Handelsketten und Online-Shops in Deutschland. Bei der Wahl zum "Händler des Jahres Deutschland" konnten die Kunden mehr als 350 Handelsketten in 26 Kategorien bewerten. Die Konsumenten haben dabei neun Kriterien berücksichtigt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Preisniveau, Aktionen und Angebote, Sortiment, Innovation, Service, Fachkunde Personal, Kundenfreundlichkeit Personal und Atmosphäre. Bei der Abstimmung zum "Webshop Awards Germany" haben die Befragten bei den Online-Shops den Fokus auf Lieferung und Bezahlung gelegt. Die Umfragen wurden online vom Beratungsunternehmen Q&A Research BV durchgeführt.



Über Lidl:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Die 39 rechtlich selbstständigen Regionalgesellschaften mit rund 3.200 Filialen und mehr als 75.000 Mitarbeitern sorgen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Bei der Herstellung und Auswahl der angebotenen Waren hat Qualität für Lidl höchste Priorität. Dafür setzt das Unternehmen auf ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem, das alle Schritte entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette kontrolliert. Weitere Informationen zu ausgewählten Produktgruppen gibt es unter www.lidl-lohnt-sich.de



