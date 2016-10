FMW-Redaktion

CETA ist gescheitert, so kann man es ganz aktuell sagen. Belgiens Premierminister Charles Michel sagte vorhin er habe EU-Ratspräsident Donald Tusk bereits angerufen und ihn über das Scheitern des Krisentreffens informiert. Das bedeutet: Die EU wird wohl das für Donnerstag angesetzte Treffen mit Kanada für die "feierliche Ratifizierung" von CETA absagen. Damit ist CETA erst einmal gescheitert. Wann man sich wieder zusammensetzt, wann es den neuen Anlauf gibt, all das ist jetzt noch offen. Sicher ist, dass die EU-Politik natürlich weiter alles daran setzen wird CETA durchzudrücken. Man wird also weiter versuchen auf Belgien einzuwirken.

Das Scheitern von CETA ist für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Blamage. Foto: Factio popularis Europaea / Wikipedia (CC BY 2.0)

Aber das Problem in Belgien sitzt tiefer als nur in der Wallonie. Denn wie heute bekannt wurde, hat auch die zweite der drei Regionen, nämlich die Region "Brüssel-Hauptstadt", ihre Zustimmung zu CETA verweigert, womit es dem Zentralstaat "Belgien" noch viel weniger möglich ist, CETA zu unterschreiben. Auch der flämische Regierungschef (die 3. Region Begliens) Geert Bourgeois sagt aktuell Belgien könne CETA nicht zustimmen, weil es keine Einigung zwischen den drei Regionen des Landes gebe! Daher sei eine Unterschrift der Zentralregierung unmöglich!

Jetzt also muss wohl nochmal ganz grundsätzlich über die Kritikpunkte bezüglich CETA gesprochen werden. Die Regierung der Wallonie hatte erneut abgelehnt mit dem klaren Hinweis, dass man Ultimaten nicht anerkenne. So etwas sei unvereinbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...