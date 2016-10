Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin/Hamburg (pta023/24.10.2016/15:15) - Heute hat die Gesellschaft die

Mitteilung vom zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg erhalten, dass die

beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus dem genehmigten Kapital 2014

am 18.10.2016 in das Handelsregister eingetragen wurde.



Mit dem zur Verfügung stehenden Erhöhungsbetrag von insgesamt EUR 1.253.910,00

hat die Gesellschaft, im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, 69% der

Geschäftsanteile an der Canny Pets GmbH, Hamburg, zu einem Ausgabepreis von EUR

1,10 je nennwertloser Inhaber-Stammaktie erworben.



Mit Datum vom 12.08.2016 wurde der Sacheinlage- und Einbringungsvertrag mit den

Gesellschaftern der Canny Pets GmbH geschlossen (siehe Ad-hoc gleichen Datums).

Demnach hat Herr Carsten Siegemund, Hamburg 27,5% der Geschäftsanteile an der

Canny Pets GmbH übertragen und erhält dafür 501.564 nennwertlose

Inhaber-Stückaktien der DCAG mit einem nominalen Nennwert von EUR 1,00 und einem

Agio von EUR 0,10 je Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR 551.720,40; die

Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Hamburg, hat 34,5% der

Geschäftsanteile an der Canny Pets GmbH übertragen und erhält dafür 626.955

nennwertlose Inhaber-Stückaktien der DCAG mit einem nominalen Nennwert von EUR

1,00 und einem Agio von EUR 0,10 je Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR

689.650,50 und Herr Andreas Arndt, Kremperheide, hat 7% der Geschäftsanteile an

der Canny Pets GmbH übertragen und erhält dafür 125.391 nennwertlose

Inhaber-Stückaktien der DCAG mit einem nominalen Nennwert von EUR 1,00 und einem

Agio von EUR 0,10 je Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR 137.930,10.



Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahrs 2016 gewinnberechtigt.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der

Satzung ausgeschlossen.



Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit EUR 3.761.730,00 und ist

eingeteilt in 3.761.730 nennwertlose Inhaber-Stückaktien.



Das genehmigte Kapital vom 05.09.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) ist somit

ausgeschöpft.



(Ende)



