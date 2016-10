FMW-Redaktion

Wie hätten Sie denn gerne ihren Brexit? Hart oder weich? Schnell oder langsam?

Mit diesen nicht unhumorvollen Worten hat Anthony Browne, der Chef des britischen Bankenverbandes, der British Bankers Association, einen Artikel im "Oberserver" eingeleitet (der zum "Guardian" gehört). Darin warnt Browne eindringlich vor den Folgen eines harten Brexit für die britischen Banken - aber auch für Unternehmen aus der Eurozone.

Denn das Gesamtvolumen, das in Großbritannien ansässige Banken an Unternehmen der 27 EU-Staaten verleihen, beträgt pro Jahr 1,1 Billionen Pfund. Kein Pappenstiel also. Und die politische Diskussion, so Browne, gehe derzeit schlicht in die falsche Richtung. Mit Blick auf die britische Politik meint Browne: es sei ja schon ok, am Anfang von Verhandlungen gleich möglichst viel zu verlangen, das entspreche der goldene Regel des Verhandelns. Aber nun drohe die Gefahr eines Scheiterns, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen hätten!

Und genau das könne sich Großbritannien nicht leisten, schließlich sei der Banken-Sektor der mit Abstand wichtigste Export-Faktor für UK - und gleichzeitig ...

