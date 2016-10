FMW-Redaktion

Also: diesmal meinen sie es ja wirklich ernst, die Öl-Produzenten. Einfrieren die Produktion, bei nächster Gelegenheit. Also beim OPEC-Treffen am 30.November in Wien. Unbedingt. Ganz sicher. Soll doch die Welt sehen, dass die Öl-Jungs die Sache noch im Griff haben. Ha!

Man formuliert also hehre Absichten und sagt: wir werden die Produktion einfrieren, keine Frage. Details klären wir später. So hat heute etwa der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate gesagt: nö, über Details habe man noch nicht gesprochen von wegen der Einfrierung. Dumm nur, dass die Probleme eben die "Details" sind. Also faktisch die entscheidende Frage: wer kürzt wieviel. Denn da geht es ja ans Eingemachte, nämlich um die Frage, wer welche Lasten trägt bzw. weniger verdient also zuvor.

Und genau da wird's nämlich haarig. Nachdem man nämlich aus der Einfrierung schon einmal Libyen und Nigeria heraus gelassen hat, weil die armen Schlucker ja derzeit jeden Cent brauchen, hat heute der Irak, immerhin zweitgrößter OPEC-Produzent, verlauten lassen: also sorry, wir können leider nicht einfrieren, weil wir brauchen doch das Geld für die Bekämpfung des IS. Und damit ist die Büchse der Pandora geöffnet: nämlich die Suche nach Argumenten, warum man leider leider die Produktion doch nicht einfrieren könne. Venezuela etwa hat jede Menge Gründe, die ...

