Die erfolgreichsten Finanztechnologiefirmen kommen aus Asien. Gleich vier der fünf besten Fintechs sind chinesisch. Aber auch zwei deutsche Start-ups haben es in einem weltweiten Ranking auf Topplätze geschafft.

Der chinesische Online-Bezahldienst Alipay ist längst über seine Heimat hinaus bekannt. Auch in einigen deutschen Geschäften kann man schon per Alipay bezahlen - wobei das Angebot zunächst einmal chinesische Touristen im Blick hat, die auch auf Reisen bequem mit ihrem Smartphone einkaufen wollen. Das Bezahlen per Smartphone ist in China bereits üblich, während es beispielsweise in Deutschland noch ganz am Anfang steht.

Kein Wunder, dass junge chinesische Finanztechnologiefirmen (Fintechs) weltweit zu den besten und etablierten der Szene gehören. Ant Financial, bisher auch als Alipay bekannt, ist sogar Spitzenreiter im Fintech-Ranking der Beratungsfirma KPMG und des australischen Accelerator H2 Ventureres, der als eine Art Geburtshelfer für ganz junge Firmen einen Überblick über die Branche hat. 100 Firmen umfasst das Ranking. Ant Financial ist nicht nur ein digitaler Bezahldienst, unter seinem Label gibt es auch Fintechs mit Dienstleistungen rundum Vermögensverwaltung und das Sammeln von Daten zu Kreditnehmern.

Neben ...

