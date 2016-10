Leipzig (ots) - Der MDR-Rundfunkrat wird in seiner Sitzung am 5. Dezember 2016 die Wahl der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks auf die Tagesordnung nehmen. Das kündigte Rundfunkratsvorsitzender Steffen Flath an, nachdem der Verwaltungsrat der Rundfunkanstalt Intendantin Karola Wille für eine zweite Amtsperiode nominiert hat.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: Steffen Flath, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de