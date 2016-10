DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (18:26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.093,86 +0,53% -5,31% Stoxx50 2.863,39 -0,08% -7,64% DAX 10.761,17 +0,47% +0,17% FTSE 6.986,40 -0,49% +11,92% CAC 4.552,58 +0,36% -1,82% DJIA 18.222,86 +0,43% +4,58% S&P-500 2.149,54 +0,39% +5,17% Nasdaq-Comp. 5.301,00 +0,83% +5,86% Nasdaq-100 4.898,05 +0,95% +6,64% Nikkei-225 17.234,42 +0,29% -9,45% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,95 -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,69 50,85 -2,3% -1,16 +13,4% Brent/ICE 51,06 51,78 -1,4% -0,72 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,99 1.266,70 -0,4% -4,71 +19,0% Silber (Spot) 17,57 17,55 +0,1% +0,02 +27,1% Platin (Spot) 936,00 933,65 +0,3% +2,35 +5,0% Kupfer-Future 2,09 2,09 +0,2% +0,00 -2,9%

FINANZMARKT USA

Mit Aufschlägen ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Die am Wochenende bestätigte Übernahme von Time Warner durch AT&T, gute US-Konjunkturdaten, Quartalsberichte und Auftritte von US-Notenbankern geben am Montag den Takt für die Wall Street vor. Zwar wurde die geplante Übernahme von Time Warner durch den Telekomkonzern AT&T bereits am Freitag im Handel gespielt, doch mit den konkreten Details zu der Übernahme bleibt das Thema auf dem Radar. Die AT&T-Aktie knüpft an die Abgaben vom Freitag an. Auch die Papiere von Time Warner fallen deutlicher, nachdem die Aktie am Freitag noch ein 8-prozentiges Plus verbucht hatte. Der Markit-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für Oktober fiel mit 53,2 über der Erwartung von 51,5 aus. Analysten hatten mit einem unveränderten Stand gerechnet. Auch der Chicago Fed National Activity Index fiel leicht besser als prognostiziert aus. Die Quartalszahlen der US-Unternehmen überzeugen bislang mehrheitlich. In dieses Bild passen auch die Aussagen von T-Mobile US. Der Mobilfunkanbieter hat die Prognose für das Kundenwachstum und das operative Ergebnis erneut angehoben. Für die Aktie geht es nach oben. Eine weitere Fusion steht im Bereich Online-Handelsplattformen bevor. Die TD Ameritrade Holding übernimmt Scottrade Financial Services in einem 4 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Damit schließen sich zwei führende Anbieter in diesem Bereich zusammen. Die Aktie von TD Ameritrade fallen zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die gute Stimmung an Europas Börsen setzte sich zu Wochenbeginn fort. Rückenwind kam vom wachsenden Vorsprung Hillary Clintons im Präsidentschaftswahlkampf in den USA, aber auch von überraschend gut ausfallenden Konjunkturdaten aus Europa. In Frankreich und vor allem in Deutschland fielen Befragungen unter den Einkaufsmanagern teils deutlich besser als erwartet aus. Dazu kamen am Nachmittag überzeugende US-Konjunkturdaten. Der DAX markierte im Verlauf bei 10.820 Punkten ein neues Jahreshoch. In Madrid stiegen die Aktienkurse um 1,3 Prozent. Das sich abzeichnende Ende der Regierungskrise in dem Land sorgte für mehr Zuversicht und damit auch für Aktienkäufe. Unter den Branchen ging es für den Bankensektor um 2,7 Prozent nach oben. Bessere Konjunkturdaten stützten genauso wie die Entwicklungen in Spanien und Portugal. Die Ratingagentur DBRS hatte Portugal am Freitagabend weiterhin eine Bonitätseinstufung im Investmentgrade-Bereich zugebilligt. Ohne dieses Rating wären portugiesische Bonds nicht länger für das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank qualifiziert gewesen. Portugiesische Anleihen stiegen in der Folge auf den höchsten Stand seit Mitte August. Aixtron büßten 16,7 Prozent ein. Als "überraschend und eine starke Belastung für den Aktienkurs" bezeichnete ein Händler die Nachricht, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Übernahme durch die chinesische Grand Chip Investment erneut prüfen will. Im September hatte das Ministerium an dem Deal nichts zu beanstanden. Der Kurs der Solarworld-Aktie fiel um 6,8 Prozent nach einer Warnung des Unternehmens. Laut Solarworld ist die Nachfrage in China im dritten Quartal eingebrochen. Auch SMA Solar gab am Nachmittag eine Gewinnwarnung ab. Händler sprachen von einem Branchenproblem. SMA Solar rutschten um 13,3 Prozent ab. Syngenta standen ebenfalls unter Abgabedruck und verloren 5,8 Prozent. "Chemchina hat eine Deadline für Konzessionen am Freitag verstreichen lassen", so ein Händler. Eine Genehmigung der Übernahme durch die EU bis zum 28. Oktober sei damit nun wohl vom Tisch. "Ob die Übernahme klappt, wird wieder riskanter", so der Marktteilnehmer. Quartalszahlen von Philips ließen den Aktienkurs dagegen um 4,4 Prozent zulegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:56 Fr, 17.46 % YTD EUR/USD 1,0880 -0,07% 1,0888 1,0868 +0,2% EUR/JPY 113,4392 +0,27% 113,1322 112,93 -26,6% EUR/CHF 1,0806 -0,17% 1,0824 1,0816 -0,7% EUR/GBP 0,8923 +0,24% 0,8894 1,1228 +21,2% USD/JPY 104,24 +0,32% 103,91 103,89 -11,2% GBP/USD 1,2197 -0,37% 1,2242 1,2204 -17,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend freundlich haben sich die asiatischen Börsen zum Wochenstart präsentiert. Hatte im frühen Geschäft noch Zurückhaltung für überwiegend kleinere Verluste gesorgt, brachten japanische Exportdaten etwas Schwung in die Märkte. Leicht positiv kam auch an, dass die Wall Street am Freitag nahe am Tageshoch geschlossen hatte. In Schanghai beobachteten Teilnehmer überdies größere Fondszuflüsse in den Aktienmarkt. Die Exporte sind im September in Japan zwar um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen - es war der zwölfte Monat in Folge mit einer rückläufigen Ausfuhr. Doch hatten Volkswirte in einer Umfrage des Wall Street Journal mit einem Fall um 10,6 Prozent gerechnet. Ein freundliches Signal sandte der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Oktober auf 51,7 von 50,4 im Vormonat gestiegen ist. Nintendo verloren 4,8 Prozent, nachdem die Zeitung Nikkei berichtet hatte, der Videospiele-Hersteller habe wahrscheinlich einen Umsatzrückgang um 30 Prozent zu verkraften. Bereits in der Vorwoche hatten Verkäufe eingesetzt, nachdem die angekündigte neue Spieleplattform die Anleger enttäuscht hatte. Dagegen ging es mit Sharp 4,8 Prozent aufwärts. Der Elektronikkonzern will aus Gründen der Rationalisierung ein Werk in Hiroshima bis 2017 schließen und Kapazität von dort in eine andere Fabrik in derselben Präfektur verlagern. Der starke Markt in Schanghai zog auch die Hongkonger Nachbarbörse vom Minus ins Plus. Dabei waren vor allem einzelne Finanzwerte wie China Construction Bank gesucht, die um 1,2 Prozent zulegten. Auch Versorger und Immobilienaktien wurden gekauft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fitch erhöht Continental auf BBB+ - Ausblick stabil

Fitch Ratings hat die Bonitätseinstufung für den Automobilzulieferer Continental erhöht. Das Langfristrating wird nun mit BBB+ nach bisher BBB eingestuft, wie Fitch am Montag mitteilte. Die kurzfristige Einstufung wurde mit F2 bestätigt. Der Ratingausblick sei stabil.

Hannover Rück optimistisch für Erneuerung im deutschen Markt

Die Hannover Rück geht in ihrem Deutschlandgeschäft dank der Kraftfahrtversicherung und der Verbundenen Wohngebäudeversicherung von höheren Prämien aus. Für die anstehende Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2017 sei ein Prämienwachstum im deutschen Markt zu erwarten, teilte das Unternehmen anlässlich der Rückversicherungswoche in Baden-Baden mit.

SMA Solar senkt Prognose für laufendes Jahr

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat angesichts eines weltweiten Preisdrucks seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Konzern rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von 900 Millionen bis 950 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen einen Wert von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Neuer Hella-CFO Bernard Schäferbarthold startet am 1. November

Der neue Finanzvorstand des Automobilzulieferer Hella, Bernard Schäferbarthold, übernimmt seine Aufgaben am 1. November. Der bisherige CFO des Windturbinenherstellers Nordex tritt die Nachfolge von Wolfgang Ollig an, der zum 1. Juli 2016 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Rewe: Gespräche über Tengelmann-Lösung werden fortgesetzt

Der Handelskonzern Rewe kehrt im Streit um die Übernahme der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch Marktführer Edeka an den Verhandlungstisch zurück. Rewe begrüße die Wiederaufnahme der Gespräche über Tengelmann, erklärte ein Unternehmenssprecher. "Wir stehen nach wie vor für eine faire Aufteilung und die damit verbundene Sicherung aller Arbeitsplätze bei Kaiser's Tengelmann zur Verfügung", sagte er.

Mensch und Maschine Software ist nach neun Monaten auf Kurs

Die Mensch und Maschine Software SE hat Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert. Ein überproportionales Wachstum wies dabei das kleinere Geschäft mit eigener Software auf. Aber auch das Systemhaus-Segment legte stark zu.

Air-France-CEO gibt vor Tarifgesprächen Posten ab

Im Vorfeld einer neuen Runde von Tarifverhandlungen kommt es zu einem Stühlerücken in der Führungsriege von Air France. Der Chairman und CEO der Fluglinie, Frederic Gagey, wird seine Posten niederlegen, sagte ein Vertreter des Unternehmens. Er wechselt als Finanzchef zum Mutterkonzern Air France-KLM. Grund für die Personalie sei die Trennung der Posten von CEO und Chairman bei Air France, so der Vertreter.

T-Mobile US erhöht Jahresprognose erneut

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im dritten Quartal erneut zahlreiche Kunden gelockt und seinen Gewinn kräftig gesteigert. Die US-Tochter der Deutschen Telekom erhöhte ihre Prognose für das Kundenwachstum und das operative Ergebnis abermals. Die Aktie steigt vorbörslich um 2,7 Prozent.

Handelsplattform TD Ameritrade übernimmt Rivalen in Milliardendeal

In Nordamerika steht eine Fusion zweier großer Online-Handelsplattformen bevor. Die TD Ameritrade Holding übernimmt Scottrade Financial Services in einem 4 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Damit schließen sich zwei führende Anbieter in einem Bereich zusammen, der unter Druck steht: Immer mehr Menschen ziehen Anlageformen, bei denen ein Index abgebildet wird, Einzelaktien vor.

Chinesische HNA Group kauft 25 Prozent an Hotelkette Hilton

Die Hotelkette Hilton bekommt einen Großaktionär aus China. Das chinesische Firmenkonglomerat HNA Group kündigte an, für rund 6,5 Milliarden US-Dollar einen Anteil von etwa 25 Prozent an der Hilton Worldwide Holdings Inc zu übernehmen. Verkäufer ist die US-Investmentfirma Blackstone.

