Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 27a

WpHG



München (pta030/24.10.2016/20:00) - Die PHICOMM TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,

LIMITED, Hong Kong, hat uns im Nachgang ihrer Mitteilung des Überschreitens

der Schwelle von 10% der Stimmrechte folgendes gemäß § 27a Abs. 1 WpHG

mitgeteilt:



1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte:

a. Die Aktionärin verfolgt strategische Ziele.

b. Die Aktionärin beabsichtigt gemäß WpÜG ein Pflichtangebot zu

veröffentlichen und innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu

erwerben.

c. Die Aktionärin beabsichtigt zukünftig Einfluss auf die Besetzung von Vorstand

und Aufsichtsrat auszuüben.

d. Die Aktionärin plant keine Veränderung des Verhältnisses von Eigen- und

Fremdkapital, keine Änderung der Dividendenpolitik sowie keine wesentliche

Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft.



2. Hinsichtlich der Herkunft für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel

handelt es sich zu 100% um Eigenmittel und zu 0% um Fremdmittel.



(Ende)



Aussender: FD Group AG

Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 89 5457 8550

E-Mail: info@fdgroup-ag.de

Website: fdgroup-ag.de



ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1477332000962



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 24, 2016 14:00 ET (18:00 GMT)