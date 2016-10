Regierungschefin Nicola Sturgeon kämpft um Brexit-Zugeständnisse für Schottland. Doch Großbritanniens Premierministerin Theresa May erteilt ihr eine Abfuhr. Experten warnen vor einer Verfassungskrise.

Es ist ein erstes Angebot, aber keines, das Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon zufriedenstellen könnte: Einen "direkten Draht" zum Brexit-Minister David Davis sollen die britischen Regionalregierungen bekommen, um so den Austausch über die Entwicklungen bei Austritt des Landes aus der EU zu pflegen. Das soll Großbritanniens Premierministerin Theresa May Sturgeon und ihren Kollegen bei einem wichtigen Treffen am Montag in Aussicht gestellt haben. Davis soll zudem einem Komitee der Regionalregierungen vorsitzen, das regelmäßig zusammenkommen soll. Auch das war Teil des Friedensangebots, das May den Regionalpolitikern machte.

Doch Sturgeon, die wie keine andere Politikerin auf der Insel für mehr Mitsprache und einen möglichst pragmatischen Abschied von dem Projekt Europa kämpft, fand dies nach dem Treffen noch nicht mal eine Erwähnung wert. "Es macht mir nichts aus zuzugeben, dass große Teile des Treffens tief frustrierend waren", sagte sie dem Nachrichtensender Sky News. Und weiter: Sie wisse nach dem Treffen nicht mehr über die Brexit-Strategie der Regierung als vorher. Es habe nur warme Worte gegeben, kritisierte Sturgeon im Gespräch mit der BBC.

Zum ersten Mal seit 2014 ist am Montag der so genannten Gemeinschaftsausschuss der Regionalregierungen einberufen worden. Dabei kamen neben Schottlands Ministerpräsidentin auch der walisische Regierungschef Carwyn Jones und Nordirlands Ministerpräsident Arlene Foster in der Downing Street zusammen, um über die Brexit-Strategie Mays zu reden.

Vor allem Sturgeon hatte im Vorfeld ihre Forderungen deutlich gemacht: Sie will einen so genannten "flexiblen Brexit". Schottland ...

