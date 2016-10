MCLEAN, Virginia und NEW YORK, 21. Okt. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- LDiscovery, LLC, ein Anbieter von innovativen eDiscovery-Services und Corporate Risk Holdings, LLC, ein weltweit führender Anbieter von diversifizierten Risikolösungen und Informationsservices und Muttergesellschaft von Kroll Ontrack gaben heute den Abschluss eines definitiven Kaufvertrags bekannt, im Rahmen dessen LDiscovery Kroll Ontrack zu einem Preis von ca. 410 Millionen US-Dollar (All-Cash-Transaktion) übernehmen wird. LDiscovery ist ein Beteiligungsunternehmen der The Carlyle Group und Revolution Growth.

Das verbundene Unternehmen mit weltweit ca. 1.300 Mitarbeitern ist mit Niederlassungen in 19 Ländern vertreten und bedient ca. 12.000 Kunden, darunter einige der größten Finanzinstitute der Welt, Fortune-1000-Unternehmen und Top-100-Anwaltskanzleien in den USA.

"Mit seinem hervorragenden Angebot an eDiscovery- und Datenwiederherstellungslösungen für zahlreiche Marktsegmente hat Kroll Ontrack eine beeindruckende Plattform, einen treuen Kundenstamm und eine starke marktführende Stellung aufgebaut," sagte Chris Weiler, Chief Executive Officer von LDiscovery. "Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter von Kroll Ontrack in die LDiscovery-Familie aufzunehmen und unsere gemeinsame Fachkompetenz zu nutzen, um unseren Kunden innovative eDiscovery-Lösungen und erstklassigen Kundenservice zu bieten. Dieser Zusammenschluss ermöglicht LDiscovery-Kunden den Zugang zur weltweiten Vernetzung und unternehmenseigenen Review-Plattform von Kroll Ontrack sowie zu den weltbesten Datenwiederherstellungsdiensten. Die Kunden von Kroll Ontrack hingegen können die eDiscovery-Technologiesuite von LDiscovery nutzen, darunter unsere ESI-Verarbeitungsplattform eDirect365 für die Remote-Datenerfassung und unsere preisgekrönten Relativity-Integrationen, sowie die modernste und stabilste Hosting-Infrastruktur der eDiscovery-Branche. Es gibt wirklich eine Menge, auf das sich die Mitarbeiter und die Kunden beider Unternehmen ab heute freuen dürfen", sagte Weiler, künftiger Chief Executive Officer des verbundenen Unternehmens.

"Die heutige Ankündigung stellt einen weiteren Meilenstein in der laufenden Transformation von Corporate Risk Holdings dar", kommentierte David R. Fontaine, Chief Executive Officer bei Corporate Risk Holdings. "Die Partnerschaft mit LDiscovery ermöglicht es Mark Williams, Chief Executive Officer bei Kroll Ontrack, und seinem Team, genauso engagiert wie bisher und mit dem Fokus auf erstklassige Qualität und herausragendem Kundenservice neue Geschäftsfelder zu erschließen und bestehende auszubauen - so wie es unsere Kunden verdienen und von uns erwarten. Unser Kroll-Geschäftsbereich wird weiter eng mit Kroll Ontrack zusammenarbeiten, um aktuelle und zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen und sich dabei auf die Kernstärken und -kompetenzen der Unternehmen stützen."

"Dies ist ein neues und aufregendes Kapitel für Kroll Ontrack und seine Mitarbeiter, insbesondere aber für unsere Kunden", sagte Mark Williams, zukünftiger President und Chief Operating Officer des verbundenen Unternehmens. "Unser verbundenes Unternehmen wird der weltweit führende Anbieter von herausragenden Beratungsservices sein, mit den besten und qualifiziertesten Fachleuten unserer Branche, unterstützt durch einzigartige, proprietäre Software, um unseren Kunden weltweit optimale eDiscovery- und Datenwiederherstellungslösungen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir sind begeistert, dem LDiscovery-Team beizutreten."

Die Transaktion erfolgt, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, voraussichtlich im vierten Quartal 2016.

Latham & Watkins LLP ist der Rechtsberater und RBC Capital Markets der M&A-Berater für LDiscovery. Zur Unterstützung der Transaktion hat The Carlyle Group and Revolution Growth ggü. LDiscovery eine feste Schuldenfinanzierungszusage abgegeben.

Houlihan Lokey Capital, Inc. ist der leitende Finanzberater für die Transaktion, mit Evercore LLC als zusätzlicher Berater für Corporate Risk Holdings. Simpson Thacher & Bartlett LLP ist der Rechtsberater für Corporate Risk Holdings.

Über LDiscovery, LLC

LDiscovery wurde im Jahre 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia, USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Rechts- und Technologie-Beratungsdienstleistungen für Kanzleien, Körperschaften und Regierungsbehörden. Mit seinem Team aus Anwälten, Ingenieuren, Computerforensik-Experten und Fachleuten zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten ist LDiscovery ein führender Anbieter von herausragenden End-to-End-eDiscovery-Lösungen, die auf die entsprechenden Anforderungen des Kunden hinsichtlich Prozessverfahren, Richtlinienkonformität und interner Untersuchungen zugeschnitten sind. Zu den Services von LDiscovery gehören Datenerfassung und forensische Untersuchung, frühzeitige Falleinschätzung (Early Case Assessment), elektronische Erkennung und Datenverarbeitung, Anwendungssoftware und Datenhosting für webbasierte Dokumentenprüfungen sowie die geleitete Prüfung rechtlicher Dokumente. LDiscovery wurde von den Wirtschaftsmagazinen Inc. (Inc. 5000) und Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas anerkannt und Chris Weiler, unser President, erhielt im Jahr 2014 die Auszeichnung "Ernst & Young Entrepreneur of the Year". Darüber hinaus ist LDiscovery ein Best-in-Service-Partner (Orange-Level) und ein Premium-Hosting-Partner von Relativity und seine Datenzentren sind gemäß ISO/IEC 27001 zertifiziert. Wenn Sie mehr über LDiscovery erfahren möchten, senden Sie eine E-Mail an info@ldiscovery.com oder besuchen Sie www.ldiscovery.com (http://www.ldiscovery.com/).

Über Corporate Risk Holdings, LLC

Corporate Risk Holdings mit Hauptsitz in New York, NY ist ein weltweit führender Anbieter von diversifizierten Risikolösungen und Informationsservices. Corporate Risk Holdings ist die Muttergesellschaft von: HireRight, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Eignungs- und Background-Prüfung von Bewerbern, Kroll, einem weltweit führenden Anbieter von zahlreichen Ermittlungs- und Beratungslösungen für die Identifizierung, Behebung und Überwachung von Geschäftsrisiken und Kroll Ontrack, einem weltweit führenden Anbieter von technologischen Services und Lösungen für die effiziente und kostengünstige Verwaltung, Wiederherstellung, Suche, Analyse, Erfassung und Darstellung von Daten.

Über Revolution Growth

Das von Steve Case, Ted Leonsis und Donn Davis gegründete und geführte Unternehmen investiert in Unternehmen, die die Welt verändern. Revolution Growth hat sich zum Ziel gesetzt, revolutionäre, innovative Unternehmen aufzubauen, die dem Kunden mehr Auswahl, Komfort und Kontrolle in ihrem Leben bieten. Mit einem langfristigen Ansatz und der Entwicklung einer echten, gelebten Partnerschaft mit Unternehmern und Management-Teams verfolgt Revolution Growth eine einzigartige Strategie und Leidenschaft bei der Investition in und den Aufbau von signifikanten Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.revolution.com/growth (http://www.revolution.com/growth).

Über The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ:CG) ist ein weltweiter Vermögensverwalter für alternative Anlagen. Das verwaltete Vermögen belief sich zum 30. Juni 2016 auf 176 Milliarden US-Dollar in 128 Fonds und 170 Dachfonds. Carlyle ist bestrebt, klug zu investieren und Mehrwert für seine Anleger zu erzielen, von denen viele öffentliche Rentensysteme sind. Carlyle investiert in vier Segmente - Corporate Private Equity, Real Assets, globale Marktstrategien und Anlagelösungen - in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika. Carlyle hat Erfahrung in verschiedenen Branchen, darunter: Luftfahrt, Verteidigungs- und Regierungsservices, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Immobilien, Technologie- und Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation und Medien und Transport. The Carlyle Group beschäftigt mehr als 1.650 Mitarbeiter an 35 Niederlassungen in sechs Kontinenten. www.carlyle.com (http://www.carlyle.com/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten vorausschauende Informationen. Wichtige Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "damit rechnen", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorausschauen", "potenziell", "sollte", "wird" und "würde" bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke erkennen. Lesen Sie Aussagen, die diese Wörter enthalten, aufmerksam, da sie sich auf unsere künftigen Prioritäten, Ziele, Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmensleistung sowie auf Markwachstumsprognosen und -erwartungen, künftige Geschäftschancen, Investitionsausgaben, Finanzierungsmittel, unsere künftige Finanzlage und sonstige nicht historische Informationen beziehen oder andere "zukunftsgerichtete" Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Performance oder Ergebnisse. Sie stellen nicht unbedingt genaue Angaben zu dem Zeitpunkt dar, zu dem oder bis zu dem die entsprechende Performance oder die Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt der Bekanntgabe vorliegenden Informationen und/oder den aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Leistungen bzw. Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um die tatsächlichen Ergebnisse, Veränderungen in den Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, widerzuspiegeln, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte keine Schlussfolgerung gezogen werden, dass wir zusätzliche Aktualisierungen in Bezug hierauf oder in Bezug auf andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

