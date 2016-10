HCL Technologies (HCL), ein führender weltweit tätiger IT-Serviceanbieter, hat heute die Bestellung mit sofortiger Wirkung von C. Vijayakumar zum Präsidenten und Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt gegeben.

"HCL erkennt neue Chancen und passt sich Veränderungen am Markt früh an. Im Laufe der vergangenen Jahre konnte das Unternehmen kontinuierliches Wachstum aufrechterhalten und sich eine differenzierte Position am Markt erarbeiten, indem es sich für den Wandel aufgestellt hat", sagte Shiv Nadar, der Chairman und Chief Strategy Officer von HCL Technologies. "Vijay ist eine auf den Wandel ausgerichtete Führungskraft des Unternehmens und stets an vorderster Front tätig. Seine Vision und seine makellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung machen ihn zur perfekten Wahl, um unseren Weg weiter zu beschreiten. Ich wünsche ihm alles Gute", fügte er hinzu.

Um die Dynamik der Dienstleistungen der nächsten Generation, die das Unternehmen anbietet, noch einmal zu steigern, wird C. Vijayakumar die Umsetzung der Mode-1-2-3-Strategie zum Ausbau der erfahrungsbasierten und auf geschäftliche Ergebnisse ausgerichteten Services der nächsten Generation, wie zum Beispiel BEYONDigital™, IOT Works™, Cloud- und Cybersicherheits-Services, weiter vorantreiben, die Führungsposition bei den Kern-Services halten und weitere Impulse in die Umfeldbasierten Produkte und in das Plattformgeschäft einbringen.

"Ich bin tief bewegt und fühle mich geehrt, die Chance zu erhalten, HCL Technologies auf unserem Weg hin zum Erfolg in der neuen Welt zu leiten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte ich die Ehre, mit Spitzenteams zusammenzuarbeiten und dabei gleichermaßen einen Nutzen für unsere Kunden, Mitarbeiter, Investoren und die Gemeinwesen, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit jedem einzelnen unserer HCL-Ideapreneurs zusammenzuarbeiten, wenn wir die nächste Phase unserer Reise einläuten", sagte C. Vijayakumar, der Präsident und CEO von HCL Technologies

Anant Gupta, einer der maßgeblichen Wegbereiter und Anführer des Unternehmens bei seinem Wachstumsprozess, möchte sich ab sofort privaten Interessen widmen. Wir danken Anant für seine wertvollen Beiträge zu unserem Unternehmen während der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Die Bestellung von C. Vijayakumar spiegelt die Reife der Nachfolgeplanung bei HCL sowie die Förderung der Führungskräfte in der Technologiebranche wider. Er wird weiterhin von den USA aus, in größerer Nähe zu unseren Kunden und wichtigsten Technologiepartnern, tätig sein und so die Umsetzung unserer Strategie untermauern.

