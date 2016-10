Kleine Kurse, hoher Praxis-Bezug, beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt: So werben private Hochschulen um BWL-Studienanfänger. Doch lohnt sich das? Das neue Ranking der WirtschaftsWoche hat Antworten.

Sie verbergen sich oft hinter kryptischen Kürzeln wie WHU, EBS oder ESCP. Doch auch wenn ihre Namen nicht jedem geläufig sind - private Hochschulen haben sich in der deutschen Uni-Landschaft längst etabliert. 2014 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes knapp 44.000 Studenten an privaten Hochschulen eingeschrieben, 2005 waren es noch etwas mehr als 13.000.

Damit sind die Studentenzahlen innerhalb von neun Jahren um mehr als 200 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zu den Studentenzahlen insgesamt konnten die Privatunis ihren Marktanteil ausbauen: Waren 2005 noch rund vier Prozent aller Studierenden an privaten Hochschulen eingeschrieben, sind es neun Jahre später schon knapp neun Prozent. Dabei sind insbesondere Studiengänge im Bereich Betriebswirtschaftslehre nicht billig:

6000 Euro pro Semester

An der WHU werden pro Semester im Bachelor Internationale BWL 6000 Euro fällig. Die European Business School verlangt von ihren BWL-Studenten im Bachelor sogar 6950 Euro pro Semester. Dafür werben private Hochschulen mit kleinen Lerngruppen, moderner Ausstattung - vor allem aber mit besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Doch lohnt sich diese Investition? Immerhin: Im Hochschulranking der Wirtschaftswoche landen vier private Hochschulen in den Top Ten im Fachbereich BWL.

Für die Rangliste hat die Beratungsgesellschaft Universum 540 Personalverantwortliche von Unternehmen befragt. Aus einer Liste aller Hochschulen konnten die Befragten diejenigen wählen, deren Absolventen ihre Erwartungen am meisten erfüllen. Pro Fach konnten sie mehrere Unis nennen.

Viele staatliche Hochschulen schneiden besser ab

Das Ranking zeigt allerdings auch: Eine Reihe von staatlichen Universitäten liegt vor den meisten privaten Hochschulen. Auf dem ersten Platz landet mit großem Abstand die Uni Mannheim, gefolgt von der LMU München und der privaten WHU. Doch auch die Unis in Münster, Köln und Frankfurt schneiden besser ab als beispielsweise die Frankfurt School of Finance and Management, die EBS in Oestrich-Winkel oder die ESCP Europe in Berlin.

Darüber hinaus wurden die Personaler gefragt, ob sich Absolventen von privaten und staatlichen Hochschulen in einer Reihe von Schlüsselqualifikationen unterscheiden. So sagten beispielsweise 28 Prozent der Befragten, dass Absolventen staatlicher Hochschulen bessere Praxis-Erfahrung haben. Nur knapp 23 Prozent gaben an, dass private Absolventen in diesem Punkt besser qualifiziert sind. Rund 50 Prozent sehen keine Unterschiede.

Praxiserfahrung ist gefragt

Auch bei Eigenständigkeit, Teamfähigkeit, Theorie-Kenntnisse und Loyalität schneiden die Absolventen staatlicher Hochschulen besser ab. Punkten können Absolventen von Privatunis dagegen bei Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnissen. Besonders viel Wert legen die befragten Personaler neben der Persönlichkeit des Bewerbers auf seine Praxiserfahrung. Gerade bei dieser Qualifikation haben die Absolventen privater Unis laut Hochschulranking keinen messbaren Vorteil. Doch eines erhebt die Umfrage nicht: Ob Absolventen privater Unis nach dem Berufseinstieg durchschnittlich mehr verdienen.

Aus Sicht von Stefan Lake, Deutschland-Chef von Universum, spricht trotz der Ranking-Ergebnisse manches für die Privatuni: "Wem eine individuelle Förderung wichtig ist, für den kann das Studium an einer privaten Hochschule durchaus sinnvoll sein."

Deutschlands beste Unis für BWL - die Komplettübersicht

HochschuleAngaben in ProzentPlatzierungMannheim, Universität 40,2% 1München, LMU 21,4%2WHU - Otto Beisheim School of Management19,8%3Köln, Universität 19,5%4Münster, Universität 16,0% 5Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 15,8% 6Frankfurt School of Finance & Management15,3%7EBS Universität für Wirtschaft und Recht15,0%8Berlin, Humboldt Universität 14,1%9Berlin, ESCP Europe13,7%10Hohenheim, Universität13,1% 11Leipzig, Handelshochschule12,4%12München, Technische Universität11,1%13Berlin, Freie Universität 10,9%14Tübingen, Universität10,5% 15Stuttgart, Universität8,7%16Erlangen-Nürnberg, Universität 8,3%17Eichstätt-Ingolstadt, Katholische Universität8,1% 18Bayreuth, Universität7,8% 19Friedrichshafen, Zeppelin Universität7,4% 20Göttingen, Universität 7,3%21Aachen, RWTH7,0%22Passau, Universität6,7%23Mainz, Universität6,3%24Konstanz, Universität6,2%25Augsburg, Universität6,0%26Witten-Herdecke, Universität5,8% 27Ilmenau, Technische Universität5,6%28Hamburg, Universität5,2%29Potsdam, Universität5,0%30Bochum, Ruhr-Universität4,7%31Leipzig, Universität4,6% 32Regensburg, Universität4,2%33Kaiserslautern, Technische Universität3,7%34Osnabrück, Universität3,4%35Lüneburg, Universität3,3%36Trier, Universität3,3%36Marburg, Universität3,2%38Duisburg-Essen, Universität3,2%38Ulm, Universität3,1%40Berlin, Technische Universität3,0%41Saarbrücken, Universität des Saarlandes2,9%42Jena, Universität 2,8%43Chemnitz, Technische Universität2,8%43Halle-Wittenberg, Universität2,7%45Frankfurt/Oder, Europa Universität Viadrina2,7%45Clausthal, Technische Universität2,5%47Gießen, Universität2,4%48Hannover, Universität2,4%48Dresden, Technische Universität2,4%48Kiel, Universität2,2%51Bielefeld, Universität2,2%51Rostock, Universität 2,0%53Bamberg, Universität1,8%54Cottbus, Brandenburgische TU Cottbus-Senftenberg1,8%54Bremen, Universität 1,7%56Freiberg, Technische Universität Bergakademie1,7%56Paderborn, Universität1,5%58Greifswald, Universität1,3%59Düsseldorf, Universität1,2%60Erfurt, Universität1,1% 61Kassel, Universität1,0% 62Siegen, Universität1,0% 62Dortmund, Technische Universität 1,0%62Wuppertal, Universität 1,0% 62Hagen, Fernuniversität 0,9%66Magdeburg, Universität 0,9%66Oldenburg, Universität 0,3%68Flensburg, Universität 0,2% 69Sonstige

0,4%

Weiß nicht

7,4%

Deutschlands beste Fachhochschulen für BWL

FachhochschuleAngaben in ProzentPlatzierungReutlingen, Hochschule (ESB) 19,6% 1Pforzheim, Hochschule 14,0%2Köln, TH (ehem. Köln, FH) 10,5%3München, Hochschule 10,0%4Berlin, HTW (ehem. FHTW) 9,6%5Köln, Cologne Business School8,2%6München, Munich Business School 8,1%7Wiesbaden, Hochschule RheinMain8,1%7Nürtingen-Geislingen, HfWU 6,3%9Konstanz, Hochschule6,0%10Karlsruhe, Hochschule 6,0%10Mainz, Fachhochschule 5,9%12Leipzig, HTWK 5,9%12Dresden, HTW 5,9%12Stuttgart, HfT 5,6%15Heilbronn, Hochschule (ehem. FH Heilbronn) 5,5%16Deggendorf, THS (ehemals HDU) 5,5%16Bad Honnef, IUBH (ehem. Internationale Hochschule Bad Honnef-Bonn) 5,4% 18BiTS, Iserlohn 5,2%19Dortmund/Frankfurt/Hamburg/München, ISM 4,9% 20Darmstadt, HS 4,7%21Ludwigshafen, Fachhochschule 4,5%22Berlin, HWR (ehem. FHW/FHVR) 4,4%23Bonn-Rhein-Sieg, Hochschule 4,4%23Münster, Fachhochschule 4,2%25Gießen, Friedberg, Wetzlar, TH Mittelhessen (THM) 3,9%26Osnabrück, Fachhochschule 3,7%27Coburg, Hochschule 3,6%28Nürnberg, Hochschule 3,5%29Frankfurt a.M., Fachhochschule 3,5%29Dortmund, Fachhochschule 3,5%29Aachen, Fachhochschule 3,3% 32Regensburg, OTH 3,1%33Biberach, Hochschule 2,9% 34Braunschweig/Wolfenbüttel, Hochschule 2,9%34Jena, Fachhochschule 2,9%34Amberg-Weiden, Hochschule 2,7%37Ingolstadt, Hochschule 2,6% 38Furtwangen, Hochschule 2,6%38Hannover, Fachhochschule 2,6%38Göttingen, PFH 2,6%38Köln, RFH 2,4% 42Koblenz, Fachhochschule 2,3%43Aschaffenburg, Fachhochschule 2,1% 44Albstadt/Sigmaringen, Hochschule 2,0%45Kaiserslautern, Fachhochschule 2,0%45Düsseldorf, Fachhochschule 1,9% 47Eberswalde, Fachhochschule 1,7% 48Wedel, Fachhochschule 1,6% 49Lübeck, Fachhochschule1,6% 49Augsburg, Hochschule 1,6%49Kiel, Fachhochschule 1,4% 52Essen, FOM Hochschule für Ökonomie & Management 1,4% 52Bremen, Hochschule 1,4%52Wismar, Hochschule 1,3% 55Bremerhaven, Hochschule 1,3%55Trier, Fachhochschule 1,3% 57Stralsund, Fachhochschule 1,0%58Hof, Hochschule 0,9% 59Worms, Fachhochschule 0,8% 60Fulda, Hochschule 0,8% 60Ansbach, Hochschule 0,7% 62Flensburg, Fachhochschule 0,7% 62Brandenburg, Fachhochschule 0,7%62

Sonstige

0,7%

Weiß nicht

18,5%

Deutschlands beste Unis für Wirtschaftsinformatik - Komplettübersicht

HochschuleAngaben in ProzentPlatzierungDarmstadt, Technische Universität 28,7% 1München, Technische Universität27,4%2Mannheim, Universität 19,8%3Köln, Universität15,9%4Ilmenau, Technische Universität10,2%5Dresden, Technische Universität9,4%6Hamburg, Universität8,9%7Chemnitz, Technische Universität8,7%8Leipzig, Universität 6,9%9Hohenheim, Universität6,6%10Augsburg, Universität6,4%11Frankfurt a.M., Universität6,3%12Saarbrücken, Universität des Saarlandes6,1%13Clausthal, Technische Universität5,9%14Halle-Wittenberg, Universität5,9%14Duisburg-Essen, Universität5,7%16Münster, Universität 5,6%17Paderborn, Universität5,2%18Braunschweig, Technische Universität 4,9%19Erlangen-Nürnberg, Universität 4,8% 20Jena, Universität4,2%21Rostock, Universität3,9%22Göttingen, Universität3,8%23Bamberg, Universität3,7% 24Osnabrück, Universität 3,6% 25Trier, Universität3,6%25Lüneburg, Universität3,4%27Regensburg, Universität3,3%28Magdeburg, Universität2,8%29Würzburg, Universität 2,7%30Hagen, Fernuniversität 2,6%31Passau, Universität 2,4% 32Oldenburg, Universität2,1%33Koblenz-Landau, Universität 2,1% 33Siegen, Universität 0,8% 35Sonstige

0,3%

Weiß nicht

11,9%

Deutschlands beste Fachhochschulen für Wirtschaftsinformatik

FachhochschuleAngaben in ProzentPlatzierungMünchen, Hochschule16,7% ...

