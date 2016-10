Dortmund (ots) -



1.500 EUR Förderrabatt bei innogy - Intelligentes Solarpaket mit Photovoltaikanlage, Stromspeicher und komfortablem SmartHome-System - Mobiles Energiemanagement und Solarpaket aus einer Hand



Rabatt statt Förderung! 1.500 Euro Rabatt erhalten alle, die sich jetzt für das Solarkomplettpaket von innogy entscheiden: eine betriebsbereit installierte Photovoltaik-Anlage plus hochmodernen Li-Ionen-Speicher und intelligentes Energiemanagement. Mit der attraktiven Rabatt-Aktion unterstützt innogy in Eigenregie den Ausbau der dezentralen Solarstromspeicherung, nachdem die Speicherförderung der KfW für 2016 bereits ausgeschöpft ist. Die Beratung durch die innogy PV-Experten ist kostenlos und im ersten Schritt bequem per Telefon oder Videotelefonat möglich.



Mit dem Komplettpaket lässt sich der größte Teil des eigenen Solarstroms im Haus nutzen. Das macht die Anlage wirtschaftlicher und ist ganz einfach: Durch die Verbindung von Solaranlage und Speicher mit innogy SmartHome können elektrische Verbraucher gezielt dann eingeschaltet werden, wenn viel Sonnenstrom erzeugt wird oder die Batterie voll ist. Dieses intelligente Energiemanagement lässt sich automatisch an den Strombedarf im Haus anpassen und auf Wunsch auch von unterwegs komfortabel kontrollieren. So wird der Sonnenstrom optimal genutzt und die Stromrechnung reduziert sich drastisch. Sogar eine Ladebox für das E-Auto in der Einfahrt kann man einbinden, um den eigenen Sonnenstrom zu tanken.



Die Haussteuerung innogy SmartHome wurde ursprünglich unter dem Namen RWE SmartHome entwickelt. Das funkbasierte System bietet einen preisgünstigen Einstieg in die Welt des intelligenten Wohnens inklusive ganzheitlichem Energiemanagement. Die Produktfamilie umfasst derzeit rund 30 Geräte. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern - aktuell etwa Buderus, Philips, Miele, Netatmo, Samsung oder Yale - wird die Plattform weiter ausgebaut: Komfortabel, sicher und energiebewusst leben wird so immer einfacher. Dafür arbeiten die Entwickler bei innogy kontinuierlich auch daran, die Haussteuerung für die Anwender in puncto Bedienung und individueller Konfiguration weiter zu optimieren.



Über die innogy SE



Die innogy SE ist ein etabliertes europäisches Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert es die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy steht, bestehenden und potenziellen Kunden innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Zentralost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist das Unternehmen auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien und Italien. innogy ist eine Tochtergesellschaft der RWE AG und ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Der Markenname innogy ist eine Symbiose aus den Begriffen Innovation, Energy und Technology.



Auf Basis des kombinierten Jahresabschlusses für 2015 hat die innogy SE einen Umsatz von rund 46 Milliarden Euro und ein EBITDA von 4,5 Milliarden Euro erzielt. Nach Abschluss der Umstrukturierung wird die Gesellschaft voraussichtlich rund 40.000 der insgesamt rund 60.000 Mitarbeiter des RWE-Konzerns beschäftigen.



Vertrieb



Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuell in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch in vielen Märkten Zentralost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtig führende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb.



Mit dem Wandel der Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden. Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugen und speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb wollen wir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler und intelligenter Energielösungen wie SmartHome konzentrieren.



Wir arbeiten an den Zukunftstechnologien für die Energiewelt von morgen. In vielen Bereichen des Unternehmens forschen und entwickeln Mitarbeiter innovative Produkte und Services. Zusätzlich kooperieren wir international mit jungen Start-Ups und sind dazu mit eigenen Innovationsteams in der Start-Up-Szene im Silicon Valley, in Tel Aviv und Berlin präsent.



