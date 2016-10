Wiltz, Luxemburg (ots) -



Fabrice Agbassi (50) verstärkt das Führungsteam von UNITED CAPS. Er übernimmt die Position des Chief Commercial Officers (CCO) von Yves Jozefiak und ist ab sofort zuständig für die Verkaufsstrategie des Unternehmens. Mit der Beschäftigung von Fabrice Agbassi geht UNITED CAPS den nächsten Schritt in der Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie. Diese sieht mehr Innovationsstärke und den Ausbau von Kundennähe vor. UNITED CAPS ist ein international führender Hersteller innovativer Deckel und Verschlüsse mit Sitz in Wiltz/Luxemburg.



Das Familienunternehmen bietet sowohl leistungsstarke Standardprodukte als auch maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus unterschiedlichen Branchen an. Die Nähe zum Kunden und der Erfolg durch Innovation sind dabei zentrale Treiber der Wachstumsstrategie von UNITED CAPS. "Unser Anspruch ist es, stets die hochwertigsten und effizientesten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln", sagt CEO Benoît Henckes. "Der CCO spielt dabei eine wichtige Rolle, da er für die Betreuung unserer Kunden und die Steigerung von Umsatz und Marktanteilen verantwortlich ist."



"Den wirtschaftlichen Erfolg vorantreiben"



Mit Fabrice Agbassi bekommt das Unternehmen einen renommierten internationalen Experten für Management, Sales und Marketing. Der MBA-Absolvent arbeitete in leitenden Funktionen für unterschiedliche europäische Verpackungsunternehmen in den Bereichen Sales und Marketing. Zudem hat er Erfahrungen in Key-Account-Management und multikulturellem sowie Multi-Site-Team-Management. "Fabrice Agbassi ist für uns genau die passende Wahl", ergänzt Benoît Henckes. "In Zusammenarbeit mit ihm wird es uns gelingen, den wirtschaftlichen Erfolg von UNITED CAPS weiterhin voranzutreiben."



Über UNITED CAPS



UNITED CAPS ist einer der international führenden Hersteller innovativer Deckel und Verschlüsse mit Hauptsitz in Wiltz, Luxemburg. Das Unternehmen hat sieben Produktionsstätten in Europa und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter. Im Jahr 2015 erreichte es einen Nettoumsatz von 122 Millionen Euro. Innovationsführerschaft, Kundennähe sowie Verantwortung für Mensch und Umwelt sind die wichtigsten Erfolgstreiber des international wachsenden Familienunternehmens.



