Frankfurt - Nachdem gestern bereits die Einkaufsmanagerindices für Aufmerksamkeit sorgten, werden die Marktteilnehmer heute auf die Geschäftsklimaindices in Frankreich und Deutschland achten, berichten die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für diese vom Verarbeitenden Gewerbe dominierten Konjunkturindikatoren seien positiv. In Frankreich wie in Deutschland stehe im Industriesektor ein höherer (vorläufiger) Einkaufsmanagerindex zu Buche. Auch die ZEW- und sentix-Umfragen seien per Saldo freundlich ausgefallen, sodass robuste Geschäftsklimawerte zu erwarten seien. Leichte positive Überraschungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Bezüglich des ifo-Index gelte es zu beachten, dass der deutliche Anstieg im Vormonat das Potenzial auf der Oberseite etwas begrenze. An dem intakten Wachstumsszenario werden nach Erachten der Analysten der Helaba aber keinerlei Zweifel aufkommen und so stehe das Schlussquartal in der Europäischen Währungsunion bisher unter guten Vorzeichen.

