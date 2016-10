Hannover - Das chinesische BIP-Wachstum im 3. Quartal 2016 präsentierte sich mit 6,7% Y/Y robust, berichten die Analysten der Nord LB.Damit hätten sich - zumindest am aktuellen Rand - Unkenrufe in Bezug auf eine harte Landung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft einmal mehr nicht bestätigt. Allerdings müsse man an dieser Stelle auch vor einer allzu großen Euphorie warnen. So sei nach wie vor von einem stark kreditfinanzierten Expansionsprozess auszugehen, was nicht zuletzt durch das überraschend zügige Wachstum der neuen Finanzierungen im Berichtsmonat September zum Ausdruck komme. Die Verschuldung im Unternehmenssektor bleibe eine der größten Herausforderungen für die Entscheidungsträger der Zentralregierung in Peking.

