- BARCLAYS CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 167 (183) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 520 (450) P. - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 450 (550) PENCE - CITIGROUP RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 150 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ALDERMORE TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 180 (185) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SHAWBROOK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 255 (235) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS TRAVIS PERKINS PT TO 1925 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY GROUP PT TO 1300 (1150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 335 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES ONESAVINGS BANK TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 340 (270) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 184 (176) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 574 (479) P. - 'SELL' - JEFFERIES CUTS COUNTRYWIDE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 180 (300) PENCE - JEFFERIES CUTS PREMIER FOODS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 50 (60) PENCE - JEFFERIES RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 80 (70) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 145 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1650 (1825) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS JUST EAT TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 560 (580) PENCE - MACQUARIE RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 367 (346) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 305 (295) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 371 (354) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 890 (870) PENCE - 'SELL' - SOCGEN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS LAIRD TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 171 (375) PENCE - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: MERRILL LYNCH RESUMES RELX WITH 'BUY' - TARGET 1800 PENCE



